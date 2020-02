En Donneschdeg de Mëtteg gouf en Abriecher am Kulturzenter op der "Place des Rotondes" op frëscher Dot ertappt.

Hien hat sech illegal Zoutrëtt zum Gebai verschaf, andeems hien eng Fënster ageschloen hat. Wat hien net wosst: en Zeien hat dat gesinn an d'Police direkt doriwwer a Kenntnis gesat.

Schonn am Januar gouf e puer Mol iwwer Nuecht an de Kulturzenter agebrach an Alkohol matgoe gelooss. Den Ermëttlungen no géing et sech hei ëm de selwechte Verdächtegen handelen. De Parquet gouf doriwwer informéiert an huet d'Festnam vum Mann ordonéiert. Hie koum e Freideg de Moie virun den Untersuchungsriichter. D'Geschier, dat beim Abroch zum Asaz koum, gouf saiséiert.