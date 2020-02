Et ass déi lescht Wochen an der Chamber an an de Medien ze vill iwwer Chiffere geschwat ginn, kritiséiert d'Corinne Cahen.

Wann eis Kanner a Kandskanner sech keng Wunneng méi kënne leeschten, da wier de Problem vun der Aarmut an der Mëtt vun der Gesellschaft ukomm, dat sot den CSV-Deputéierte Paul Galles viru kuerzem bei eis an der Emissioun Background.

Et ass déi lescht Wochen an der Chamber an an de Medien ze vill iwwer Chiffere geschwat ginn, kritiséiert d'Corinne Cahen. Dat wat déi leschte Joren a Méint am Beräich Aarmutsbekämpfung erreecht gouf, wär e bësse lénks léiegelooss ginn, sou d'Äntwert vun der Familljen- an Integratiounsministesch op eise leschte Background. Tim Morizet. D'Aarbecht ass den éischte Facteur, dee virum Aarmutsrisiko schützt, seet d'Familljen- an Integratiounsministesch Corinne Cahen am RTL-Interview. Dofir géif een eng Politik maachen, déi Männer ewéi och Fraen an der Aarbecht halen. Dat mat konkrete Kompensatiounsmesuren, ewéi engem neie Congé Parental, fir déi sougenannte „Work/Life Balance“ gläichzäiteg ze garantéieren.

"Mir mussen d'Leit net aus der Aarbecht eraushuelen. Wa mer d'Leit net am Aarmutsrisiko wëllen hunn, da musse mer se encouragéieren an der Aarbecht ze bleiwen an hinnen awer genuch Zäit ginn, fir sech eben och ëm hir Kanner ze këmmeren oder soss Hobbyen ze hunn." Mat ënner anerem dem gratis ëffentlechen Transport vum 1. Mäerz un, gratis Schoulbicher ewéi och Kannerbetreiung wiere vill Mesurë schonn am Ëmlaf fir d'ganz Populatioun vun de Liewenskäschten z'entlaaschten.

De Staat huet all Joers 12 Milliarden u Sozial-Ausgaben, fir Leit a méi schwierege Situatiounen ze ënnerstëtzen. Hei wéilt een als Ministère an Zukunft kucken, d'Sozial-Aarbechter weiderzebilden, datt d'Leit, déi vu Subventiounen ofhängeg sinn, besser iwwert hir Optiounen informéiert ginn.

"Mir hu ganz vill Sozial-Transferten. Déi sinn och sozial-selektiv. Ech denken do un d'Loyer Subventioun, d'Allocatioun „Vie chère“, déi mer elo och wäerten op de Leescht huelen an den Accueil Gérontologique. Dat heescht, et gi ganz vill Mëttel, fir de Leit ze hëllefen, wann et Enn dës Mounts net duergeet.“

Trotz all dëse Mesuren ass den Aarmutsrisiko zanter 2013 geklommen. Ronn 18 Prozent vun de Leit riskéiere leschte Chifferen no an Aarmut ze rëtschen. D'Corinne Cahen nuancéiert:

"An deene Chiffere vun deenen dir schwätzt, si weder de REVIS mat dran, nach d'Erhéijung vum Mindestloun, nach aner Mesuren déi déi lescht Jore geholl goufen. Ech menge souguer, datt den neie Congé Parental net mat agerechent ass. D'Chiffere sinn ëmmer op d'Jore virdru gekuckt. Et muss een elo op déi nei waarden.“

Politesch wier et ëmmer d'Zil, op déi 0-Prozent-Aarmut ze schaffen. Fir d'Enn vun der Legislatur soll d'Kannergeld och eng éischte Kéier nees indexéiert ginn. 2006 hat een dat ënnert der Juncker-Regierung opginn.