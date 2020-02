Et gëtt traureg Gewëssheet. D'Fra vu Gaasperech, déi zënter ugangs dës Mounts vermësst gouf, ass dout.

Hir Läich gouf elo am spéide Freideg de Moien tëscht Hënsdref a Pretten am Kader vun enger grousser Sichaktioun entdeckt. Am Ganze waren 70 Leit am Asaz.

Et gëtt eng Autopsie gemaach, fir déi genee Doudesursaach festzestellen.