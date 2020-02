Géint 2.15 Auer goufen d'Pompjeeën wéinst dem Feier alarméiert, géint 3.30 Auer war d'Feier ënner kontroll.

Zu Suessem ass an der Nuecht op e Samschdeg eng Mann mat portugiseschen Originne bei engem Brand an engem Gebai mat engem Café-Restaurant um Rez-de-Chaussée an der Escherstrooss ëm d'Liewe komm. D'Feier hat sech schonn op den éischte Stack ausgebreet, wéi d'Pompjeeën op d'Plaz komm sinn.

D'Corpse waren annerhallef Stonn amgaangen, bis de Brand komplett aus war. Direkt e puer Ekippe si mat schwéierem Otemschutz an d'Haus eragaangen, fir no Leit ze sichen. Si konnten awer just nach den Doud vun der enger Persoun an engem Appartement um éischte Stack feststellen. Eng weider Persoun huet missen fir eng Kontroll an d'Spidol bruecht ginn.

Op der Plaz vum Brand waren och de Samusnoutdokter, zwou Ambulanzen, d'Police, de Groupe de support psychologesch an e Schäffen vun der Gemeng Suessem. D'Stroosse ronderëm waren nach bis ronn 7 Auer fir den Trafic gespaart.

PDF: De Communiqué vum CGDIS

An zu Hollerech ass um 3 Auer eng Persoun an der Rue de Bouillon vun engem Bus ugestouss ginn. Detailler feelen nach.