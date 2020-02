Méi schlecht hu just nach d'Schwäiz an Däitschland ofgeschnidden.

Lëtzebuerg kritt am neiste sougenannten Tubak-Kontroll-Ranking vun den europäesche Kriibsfondatiounen eng schlecht Zensur. An der Lëscht vun 36 Länner kënnt de Grand-Duché op der drëttleschter Plaz. Just virun der Schwäiz an Däitschland.

Déi meescht Efforten huet Groussbritannien an den A vun den Experten an der Lutte géint den Tubakkonsum gemaach. Als Erklärung fir dee schlechte Ranking vum Grand-Duché heescht et am Rapport, datt Lëtzebuerg als eent vun de räichste Länner an der EU ganz niddreg Accisen op den Tubaksproduiten huet, fir fir d'Awunner aus den Nopeschlänner attraktiv ze bleiwen. Dat bréngt dann och mat sech, datt mer beim Präis carrement op der leschter Plaz leien.

Positiv ervirgehuewe gëtt d'Lutte géint den illegalen Handel an dat Fëmmen an Autoen a Presenz vu Mannerjäregen duerch d'Verschäerfung vum Anti-Tubak-Gesetz verbuede gouf. Verbesserungsbedarf gëtt et och nach um Niveau vun der Publicitéit.

Den europäeschen Tubak-Kontroll-Ranking baséiert seng Analyse zanter 2006 all 3 Joer op déi selwecht 6 Mesuren, déi d'Länner géint d'Fëmmen huelen. Dozou gehéieren d'Accisen, Fëmmverbueter, Opklärungscampagnen, Reklammsverbueter, Warnungen op Zigarettepäck an Ënnerstëtzung fir déi Leit, déi mat fëmme wëllen ophalen.