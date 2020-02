Wanderen am Mëllerdall läit den Ament am Trend. Op jonk oder al, Mënsche léieren esou d’Géigend ze Fouss, d’Land an d’Natur besser kennen.

Dowéinst gouf e Samschdeg och den International Tourist Guide Day vum Tourismusverband Mëllerdall organiséiert, fir de Leit eben d'Regioun mat Hëllef vu Guidë méi no ze bréngen. Dëst Joer gouf de bekannte Mëllerdall Trail entdeckt. Eng 20 Lëtzebuerger an Touristen hate sech fir déi guidéiert Randonnée ageschriwwen. Insgesamt huet de Mëllerdall Trail 3 Strecke mat insgesamt 112 Kilometer, déi duerch den Oste vum Land ginn. D'Strecken zeechne sech besonnesch duerch d'Däller aus a well se matenee verbonne sinn. Zënter 2014 gouf dëse Wanderwee mat engem Label vun der europäescher Wanderfederatioun ausgezeechent wéinst senger Qualitéit.

Den Trail geet ënnert anerem duerch Iechternach, Bäerdref a Konsdref. All Joers wanderen tëscht 100.000 an 150.000 Leit queesch duerch de Mëllerdall. Virun allem Lëtzebuerger, Belsch an Hollänner. D'Leit géife besonnesch d'Natur, de Reseau vun de Weeër an d'Kultur an der Regioun appreciéieren.

D'Leit kruten och d'Méiglechkeet den Dënzelt, dat aalt Geriichtsgebai zu Iechternach, aus dem 14. Joerhonnert, ze bewonneren. Haut gëtt d'Gebai fir representativ Zwecker genotzt.

Vu Juli bis August ginn all Joers och geologesch Wanderungen am Mëllerdall ugebueden, fir de Leit ënnert anerem d'Geologie méi no ze bréngen. Offréiert gëtt dat ganzt op 9 verschiddene Sitten ewéi um Schéissendëmpel. D'Offer géif gutt bei de Leit ukommen, heescht et weider.