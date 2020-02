Tënten: Gasfläsch explodéiert an enger Garage

E Samschdeg de Mëtteg ass zu Tënten an der Rue de Luxembourg an der Garage vun engem Haus eng Gasfläsch explodéiert.

Doropshin huet et och gebrannt. Op der Plaz waren de CIS Tënten, de CIS Useldeng, de CIS Réiden/Atert, de CIS Mamer, d'Ambulanz vu Stengefort an d'Police. Beim Virfall ass kengem eppes geschitt, wéi den 112 matgedeelt huet.

© Domingos Oliveira © Domingos Oliveira

Zu Recken bei Miersch koum et dann nach zu engem weidere Feier, och hei hunn d'Pompjeeën d'Feier awer konnte läschen. De CIS Miersch, de CIS Biissen an de CIS Lëntgen waren am Asaz.