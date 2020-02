E Samschdeg den Owend haten déi jonk Gréng hir Generalsversammlung

Nieft de Spriecher gouf dann de Felix Schmit als Tresorier confirméiert.

D'Jessie Thill huet an hirer Ried, Frankräich an d'Belsch opgefuerdert, d'Atomzentralen zu Cattenom an zu Tihange zouzemaachen, dat nodeems e Samschdeg ee vun den zwee Reakteren zu Fessenheim vum Netz geholl gouf. Atomenergie wier keng Alternativ zu de fossillen Energien, et misst een op erneierbar Energien aus Wand, Sonn a Biomass setzen.

Och de Joël Back huet vun der Energietransitioun geschwat, hien huet d'Regierung opgefuerdert, d'Leit dobäi soziale Krittären no z'ënnerstëtzen. D'Prioritéit vun der grousser Steierreform misst d'Aarmutsbekämpfung sinn, esou den neie Spriecher vun déi jonk Gréng.