De 25. Februar 1944 sinn 23 Lëtzebuerger Resistenzler am Konzentratiounslager Hinzert erschoss ginn.

Dëse Sonndeg ass den Nationalen Dag vun der Resistenz, an do gëtt an der Stad an der Glacis-Kapell an um Nikloskierfecht un déi Lëtzebuerger geduecht, déi sech wärend dem zweete Weltkrich géint d'Nazie gewiert hunn.

De 25. Februar 1944 sinn 23 Lëtzebuerger Resistenzler am Konzentratiounslager Hinzert erschoss ginn, si gëllen als symbolesch representativ fir all déi, déi gestuerwe sinn, wëll si fir d'demokratesch Fräiheet vum Land gekämpft hunn.

Wéi de "Comité pour la Mémoire de la Deuxième Guerre mondiale" haut erënnert, goufen 1.586 Lëtzebuerger eleng op Hinzert deportéiert, 76 vun hinnen hunn do hiert Liewe gelooss. Am ganze 4.000 lëtzebuergesch Fraen a Männer goufen aus politesche Grënn a Konzentratiounslager deportéiert, 800 vun hinnen hunn net iwwerlieft.

De Communiqué

Nationalen Dag vun der Resistenz

E Sonndeg 23. Februar 2020 an der Glacis-Kapell

a virum Hinzerter Kräiz

E Sonndeg, 23. Februar 2020 ass nationalen Dag vun der Resistenz.

Lëtzebuerg erënnert sech op dësem Dag un all déi Fraen a Männer déi de Courage haten, sech den Naziën entgéint ze stellen a Resistenz ze maachen, un déi vill vun hinnen, déi an de Kazetter, Prisongen an Emsiidlongslager hiert Liewe gelooss hunn. Ganz besonnesch un déi 23 Membere vun der Resistenz, déi de 25. Februar 1944 – viru 76 Joer – am Hinzerter Bësch erschoss goufen, grad ewéi och un d'Streikaffer, déi am September 1942 zu Hinzert an zu Köln ëmbruecht goufen.

1997 hat d'Lëtzebuerger Resistenz fir d'éischte Kéier hir „Journée nationale de la Résistance“ gefeiert an de Wonsch ausgedréckt dass dës Cérémonie sech elo all Joer widderhuelen sollt – op deem Dag, oder no bei dem Dag, op deem soss déi sougenannt „Hinzerter Mass“ gefeiert gouf.

Hei ass de Programm:

11 Auer: Mass an der Glacis-Kapell. Musikaleschen Encadrement:

Et séngt d'„Chorale des Exilés“ ënnert der Direktioun vun der Madame Albena Vratchanska, begleet op der Uergel vum Romain Ludwig. Clairon d'honneur: Edmond Faber

11.50 Auer: Formatioun vum Cortège um Eck Rue de la Faïencerie an Allée de la Résistance et de la Déportation, mat, un der Spëtzt, engem Détachement vun der Arméi, der Militärmusek an de Fändele vun der Resistenz. De Wee bis op de Kierfecht ass net wäit, sou datt d'Resistenzler an hir Sympathisante sech, wann nëmme méiglech, dem kuerze Cortège uschléisse sollen.

12 Auer: Cérémonie virum Hinzerter Kräiz um Niklooskierfecht, Allée de la Résistance et de la Déportation