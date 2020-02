Zu engem spektakulären Accident Accident koum et an der Nuecht op e Sonndeg zu Rodange.

An der Route de Longwy zu Rodange hat kuerz viru Mëtternuecht e Samschdeg den Owend en Automobilist d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer. De Mann ass dunn an en Auto, deen do ofgestallt war, gerannt, krut dono den Trottoire ze paken, esou datt säi Gefier sech iwwerschloen huet. D'Kollisioun mat engem weideren Auto huet dunn dofir gesuergt, datt den accidentéierte Won zum Stoe koum.

Bei der Kontroll koum eraus, datt de Mann méi wéi duebel esou vill Alkohol am Blutt hat, wéi erlaabt. Well och mat sengem Auto net alles an der Rei war, gouf de Parquet alarméiert. De Permis gouf provisoresch agezunn.

D'Police hat dann och gréisser Alkoholkontrolle tëscht 0:45 an 3:30 Auer. Dat zu Réimech op der N10 an zu Elleng op der Gare op der N16. Hei goufe 125 Automobiliste kontrolléiert, 3 Stéck haten ze vill gedronk a vun hinnen huet een de Permis missten ofginn.