De World Economic Forum huet eng Lëscht erausbruecht, wou si déi 25 eelsten Demokratien op der Welt zesummegedroen hunn.

D'Wuert "Demokratie" kënnt aus dem Griicheschen. "Demos" steet dobäi fir "Staatsvollek" a Cratos fir "Stäerkt". Et bedeit also esou vill wéi "Stäerkt vum Vollek". Déi al Griichen hunn eng Form vun der Demokratie schonn am 6 Joerhonnert viru Christus agefouert, wou walberechtegt Männer hunn dierfte mat ofstëmmen. Dat Griichenland net op der éischter Plaz steet ass dann domadder z'erklären, datt d'Griichen deemools net wierklech ee Vollek waren, an et net ee Land am moderne Sënn vum Wuert war.

Da kéinten och Island an d'Isle of Man fir sech beusprochen, datt si déi eelsten Demokratien hunn, well béiden hiert d'Parlament ass schonn iwwer 1.000 Joer al. Ma Island krut d'Onofhängegkeet vun Dänemark eréischt 1944 an d'Isle of Man regéiert sech zwar selwer, huet de Statut vun engem Land awer net.

Fir hir Lëscht huet de World Economic Forum verschidde Krittären* opgestallt, déi fir all Land gëllen. Déi dräi Haaptkrittäre sinn, datt d'Exekutiv direkt oder indirekt vun de Wieler muss gestëmmt ginn a sech virun de Wieler oder enger Legislatur musse veräntweren. Dës Wale mussen dann och fräi a fair sinn an d'Majoritéit vun erwuessene Männer muss dierfe wielen. Donieft mussen dës Demokratien och duerchgoend existéiert hunn. Frankräich ass zwar elo schonn an der fënnefter Republik zanter der Revolutioun, hat awer an hirer Geschicht Momenter, wou d'Demokratie ënnerbrach war, wéi zur Zäite vum Napoleon oder am Vichy-Regime.

Op dës Krittäre baséiert, ass d'USA, déi hir Konstitutioun 1789 kruten, déi eelsten Demokratie op der Welt. Si sinn och dat eenzegt Land, där hir Demokratie iwwer 200 Joer existéiert. D'Plaz 2 geet un d'Schwäiz (171 Joer), d'Plaz 3 un Neiséiland (162), 4 u Kanada (152), 5 u Groussbritannien (134) a 6 u Lëtzebuerg** (129). D'Top 10 ronnen d'Belsch, Holland, Norwegen an Australien of.

Wann een d'Date méi genau analyséiert, fält et op, datt vill Länner nom zweete Weltkrich zu enger Demokratie goufen. Dorënner zum Beispill dat japanescht Keeserräich, wat am Krich vun den Alliéierten ageholl, dono opgeléist an als nei Demokratie am Plaz gesat gouf.

*Wéi de WEF schreift, wieren dës Krittären alles anescht, wéi perfekt, well aner anerem d'Walrecht fir ethnesch Gruppen oder Fraen hei net e betruecht gezu ginn.

**Iwwert dat allgemengt Walrecht zu Lëtzebuerg, war rezent 100 Joer geféiert huet, gëtt et aktuell eng Expo am MNHA.