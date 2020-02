E Rendez-vous am Spidol fir e medezineschen Agrëff, dat ass an der Reegel näischt Agreabeles.

Besonnesch schwiereg ass et, fir de Kanner d'Angscht virun de Soinen ze huelen an hinnen ze hëllefen, de Wéi besser ze erdroen. D'virtuell Realitéit kéint awer dobäi hëllefen. D'Kannerklinik ass am gaangen, esou ee Projet zesumme mat enger Lëtzebuerger Startup auszeschaffen. Mat kandgerechten interaktive Videoe sollen déi jonk Patienten ofgelenkt ginn.

Am Fréijoer 2019 gouf beim Maélie eng Tumeur entdeckt. Zënterhier ass dat 11 Joer jonkt Meedchen reegelméisseg an der Kannerklinik, wou et Chimiotherapien an aner Traitementer muss iwwert sech ergoe loossen. An heiansdo kann hat wärenddeem an d'Welt vum Roudy, dem roude Léiw, andauchen.

Den 3D-Video, deen dem Maélie virun Ae gefouert gëtt, ass speziell un de Soin, deen et kritt, ugepasst. Dat heescht d'Figuren encouragéieren et beispillsweis, säin Aarm ze strecken oder stall ze halen. A wärend déi jonk Patientin sech op hir magesch Aufgabe konzentréiert, suivéiert d'Infirmière de Video um Laptop a mécht passend dozou Piqûren a Plooschteren.

An hirer Startup zu Hollerech produzéieren de Mathieu Brachetti a seng Ekipp elo no an no verschidde Videoen an Zeenerien, déi och un den Alter vun de Kanner ugepasst ginn. D'Erausfuerderung ass et, dass d'Kanner e positiivt Gefill mam Roudy an dem Besuch an der Klinik verbannen an dass se och ëmmer nees nei virtuell Aktivitéite kënnen erliewen.

Direkt nom éischten Test ware sämtlech Parteien iwwerzeegt vum Projet.

D'Zil ass et, dass an Zukunft iwwerall, wou Kanner medezinesch Soine kréien, op déi virtuell Brëller an déi speziell ugepassten 3D-Videoe kann zréckgegraff ginn. Am Laf, wou de Projet weider ausgeschafft gëtt, gëtt fir de Finanzement no engem Sponsor gesicht.