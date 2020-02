Op Esch-Belval gouf et an der Nuecht op e Méindeg, kuerz no Hallefnuecht, e Feier an engem ënnerierdesche Parking an der Avenue de l’Université.

Et hätt kee Blesséierte ginn, steet am Bulletin vum CGDIS. D’Escher Pompjeeë goufen vun hire Kolleegen vun Schëffleng, Suessem-Déifferdeng, Monnerech, a vun Diddeleng ënnerstëtzt. En Accident gouf et um Sonndeg den Owend géint 18.45 Auer op der A13 a Richtung Schengen tëscht Schëffleng a Keel. Dobäi huet en Automobilist sech mat sengem Gefier iwwerschloen. 2 Persoune goufe blesséiert. Op der Plaz waren d'Ambulanze vun Diddeleng an Esch, grad ewéi d'Pompjeeë vun Esch, Diddeleng, Schëffleng a Keel.