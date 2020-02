Wéi schonn 2018, gehéieren déi 3 CSV-Deputéiert Gloden, Wolter a Mosar zu deene Leit an der Chamber, déi am meeschten niewelaanscht verdéngen.

Dat schreift um Méindeg d’Online-Plattform Reporter, déi nees eng Recherche gemaach huet iwwert d’Nieweverdéngschter vun den Deputéierten.

Et hätt sech erginn, dass sech net all d‘Deputéiert un den internen Deontologie-Kodex géifen halen, a verschidden Nieweverdéngschter net an hirer obligatorescher "Déclaration d'intérêts financiers" uginn. Beispiller dofir géif et queesch duerch all d’Parteien ginn.

Am Artikel ass ze liesen, dass et fir verschidde Parlamentarier ënnerschiddlech Ausleeunge géif ginn, wat een dann elo misst uginn, a wat net.