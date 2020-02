D'Legaliséierung vu Cannabis hëlt Konturen un. E provisorescht Konzept vum Gesondheetsministère géif stoen, gouf awer nach net am Regierungsrot ugeholl.

Dat provisorescht Konzept vum Gesondheetsministère läit dem Radio 100komma7 vir. Wéi et heescht, kéint den Handel "informatesch" kontrolléiert ginn. Et géing net drëms goen, de Gebrauch vu Cannabis ze normaliséieren oder banaliséieren, mä fir en z’encadréieren, sou d'Konzept.

Eng ganz Lëscht vu Reegele si schonn am Dokument festgehalen, beispillsweis soll eng Persoun pro Mount dierfen 30 Gramm kafen, à Condition, datt e méi wéi 18 Joer al ass an zanter 6 Méint hei am Land ugemellt ass. De Konsum wier op ëffentleche Plaze weiderhi verbueden an déi eege Produktioun och.

Donieft wieren 14 Verkafspunkten fir d'ganzt Land virgesinn, dorënner 4 an der Haaptstad.

E maximalen THC-Taux fir d'Cannabis-Produiten wier net virgesinn. Onkloer wier nach, wéi d’Cannabis-Legaliséierung an Aklang mam internationale Recht kéint bruecht ginn, sou nach den 100,7.