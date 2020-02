Um Méindeg de Moie waren d'Pompjeeën an d'Police an d'rue de Bragance an der Stad geruff ginn, well et do eng Dampentwécklung gouf.

Detailer iwwert en eventuelle Brand ginn et aktuell nach keng. De Pompjeesasaz war op der Héicht vun den Appartementshaiser 50/52.