Et wier eng gemeinsam Decisioun vum Dan Biancalana, Tom Jungen, Dan Kersch a Georges Engel.

D'Francine Closener hat déi lescht Woch annoncéiert, datt si aus familiäre Grënn net géing fir d'LSAP-Presidence kandidéieren. Den Deputéiertekolleeg Yves Cruchten soll elo asprangen an nächsten LSAP-President ginn.

Eigentlech wollt de fréiere Generalsekretär Cruchten mat Parteimandater e bësse Paus maachen, sot eis de Käerjenger Sozialist e Méindeg de Moien an de Couloire vun der Chamber.

Ma d'Evenementer kéimen net ëmmer, wéi ee se géing plangen an hie wier elo prett, fir sech där Erausfuerderung ze stellen. Seng Devise fir d'Zukunft ass: manner Idealismus, méi Pragmatismus.

Extrait Yves Cruchten

Et geet mer net drëm, fir alles neizemaachen. Mir sinn an engem Reformprozess an dee wëll ech fäerdeg maachen. Et soll een awer net ze vill Chantiere lasskappen, et soll ee sech op dat Wesentlecht konzentréieren. Ech wënsche mer vläicht manner Idealismus a méi Pragmatismus. D'Leit solle konkret Äntwerten op d'Suerge vum Alldag kréien.

Datt den Yves Cruchten soll Parteipresident ginn, dat wier iwwregens eng gemeinsam Decisioun. De Vize-President Dan Biancalana, de Generalsekretär Tom Jungen, de Vize-Premier Dan Kersch an de Fraktiounspresident Georges Engel wieren zesumme mam Yves Cruchten zur Conclusioun komm, datt hien dat sollt maachen. D'Decisioun fält um Kongress den 8. Mäerz.