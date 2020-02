E Sonndeg gouf zu Schëffleng an der Route de Bergem op engem Chantier an 8 Bau-Container agebrach.

Geschitt sollt dëst tëscht 2.30 moies an 19.40 Auer owes gewiescht sinn. Onbekannter hunn d'Sécherheetsschlass vun der Agangspaart opgebrach a sech esou Zougang zum Terrain verschaaft. Wéi et vun der Police heescht, hätte se divers Maschinnen a Material matgoe gelooss.

E weideren Abroch gouf et vun e Samschdeg op e Méindeg zu Krautem an der Rue de Hellange op enger Baustell. Och hei goufe Bau-Container opgebrach an Aarbechtsmaschinnen a Material geklaut.

Zu Dikrech op der Place Guillaume waren e Sonndeg Onéierlecher ënnerwee. Een oder e puer Täter soll(en) hei eng Fënster vun engem Lokal ageschloen hunn an d'Boergeld aus der Kees gestuel hunn.

Eng Rei Vëloe sinn an enger Garage an der Avenue Gaston Diederich verschwonnen.