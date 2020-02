Lëtzebuerg gëtt sech bekanntlech en neit Faillitë-Gesetz. Zënter e puer Joer scho gëtt um komplizéierten Text geschafft.

Déi zoustänneg parlamentaresch Ënnerkommissioun war e Méindeg an neier Constellatioun beieneen, fir de Point ze maachen. Op 3 Volete gëtt geschafft, rappelléiert d'Justizministesch.

Do ass de preventive Volet, wou et virun allem drëms geet, Faillitten z'evitéieren, wou een also nach net an enger procédure judiciaire ass, a wou soll probéiert ginn, d'Entreprise iwwert en net geriichtleche Wee ze retten. Derbäi kënnt dann déi geriichtlech Prozedur, fir dat selwecht z'erreechen. Da bleift d'Faillitte en tant que telle bestoen an d'Konsequenzen, déi do kënnen entstoen, sou d'Sam Tanson.

Extrait Sam Tanson (1)

Och den Avis vum Staatsrot gouf e Méindeg de Mëtteg duerchgekuckt. Zum immens techneschen Text hätt déi héich Kierperschaft eng Rëtsch sënnvoll Recommandatioune gemaach.

Do steet de Conseil, datt dat Ganzt soll vereinfacht ginn. Do muss gekuckt ginn, ob Etappe kënnen ewechfalen oder ob bannent den eenzelen Etappe Prozedure kënne gestrafft ginn. Mir ginn elo nach emol mat engem frësche Bléck un dat Ganzt erun, nodeems mer déi Gespréicher haten, sou nach d'Sam Tanson.

Extrait Sam Tanson (2)

Et sollen deemnächst Echangë mat den zoustännege Lëtzebuerger Justiz-Acteure ginn. Beim Text gëtt sech un der Belsch inspiréiert. Enn Mäerz kënnt eng belsch Delegatioun ronderëm de Professer a pensionéierte Magistrat Ivan Verougstraete op Lëtzebuerg, fir d'Experienzen aus eisem Nopeschland matzedeelen. De Projet soll an dëser Legislaturperiod op alle Fall finaliséiert ginn, sou nach d'Justizministesch Sam Tanson