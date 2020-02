Déi offiziell Zeremonië waren schonns e Sonndeg beim Hinzerter Kräiz um Lampertsbierger Kierfecht, an an der Glacis-Kapell.

Dobäi gëtt un d'Affer vum 2. Weltkrich erënnert, mä besonnesch un déi 23 lëtzebuergesch Widderstand-Kämpfer, déi de 25. Februar 1944, also viru 76 Joer, an engem Bësch beim SS-Sonderlager Hinzert am Hunsrück, vun de Nazien erschoss goufen.

Nationalen Dag vun der Resistenz (23.2.20)

De Resistenzmusée vun Esch invitéiert um Dënschdeg den Owend an deem Kader op e Virtrag iwwert d’Lëtzebuerger Fräiwëllegekompanie vun 1938 bis 45.