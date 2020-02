Kuerz no 8 Auer sinn zu Zéisseng am Chemin de Roedgen 2 Autoen net laanschtenee komm. Do gouf eng Persoun liicht verwonnt.

Kuerz virun 8.30 Auer gouf zu Capellen an der Arelerstrooss eng Persoun vun engem Camion ugestouss. Och hei gouf eng Persoun liicht blesséiert.