D'Fonds d'investissements spécialisés, mat deenen Immobilien- an Terrainsbesëtzer hir Steieren optimiséieren, sinn an der Lescht vill am Gespréich.

Den UEL-Direkter Jean-Paul Olinger huet op Twitter op en RTL-Reportage vun e Freideg reagéiert a seet, d'Taxe d'abonnement vu 0,01%, déi déi Fonge bezuelen, applizéiert sech op de Revenu an d'Kapital. Dem Patronatsvertrieder no wier dat eng Verméigenssteier, déi däitlech méi héich wier, wéi wann et just eng Steier um Revenu wier.

De Journalist vum Land, Bernard Thomas, deen als éischt iwwer d'Problematik vun dëse Fonge bericht hat, huet doropshin op Twitter präziséiert, datt de Fong vun de Giorgetti am Joer 2017 just manner wéi 40.000 Euro Taxe d’abonnement bezuelt huet. E Brochdeel vun den 280.000 Euro, déi de Baugrupp un den Affekotebüro Arendt a Medernach bezuelt huet. De Wäert vun den Terrainen a Gebaier, déi am Fong vun de Giorgetti ass, louch 2017 bei 514 Milliounen Euro.

En 2017, Cluster SCA (le FIS des Giorgetti) a payé 35 871 euros en taxe d’abonnement, une fraction des 280 151 euros facturés par le cabinet Arendt & Medernach en « legal fees ». https://t.co/mYnhNssfAD — Bernard Thomas (@bthomas_LL) February 25, 2020

D'Regierung huet am Koalitiounsaccord stoen, datt se géint Abusen, déi mat de Fonds d0investissement spécialisés bedrwiwe ginn, wëll virgoen. Et ass awer nach näischt geschitt.