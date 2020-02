De Camion, deen aus Richtung vum Wandhaff koum, huet matten an der Strooss wollten dréien.

Um 8.20 Auer e Méindeg de Moien, huet de Camionschauffer an der Areler Strooss zu Capellen wollten an der Strooss dréien an huet dobäi e geparkten Auto ze pake kritt an där grad an deem Moment eng Fra erageklomme war.

Bei der Kollisioun gouf d'Fra am Auto blesséiert, war allerdéngs uspriechbar.

D'Fra koum kuerz drop an d'Spidol. De Verkéier war fir ronn eng hallef Stonn duerch d'Accident perturbéiert.