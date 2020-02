Bis lo hunn och eréischt 2 Stéit dovunner profitéiert, fir sech d'Fraise rembourséieren ze loossen, déi duerch en Energie-Conseiller entstinn.

D'Iddie vun der Klimabank, déi et zanter lo 4 Joer gëtt, a wouriwwer sollen energetesch Renovatiounen finanzéiert ginn, schéngt alles wéi nach net därmoosse bekannt ze sinn.

Dat mussen déi zoustänneg gréng Ministeren Kox an Dieschbourg op Basis vun enger parlamentarescher Fro vum Ddputéierten vun Déi Lénk, dem David Wagner, zouginn, mä d'Ministeren relativéieren och, well et nämlech dauert bis e Chantier um Lafen ass. Fir e Gebai energetesch ze sanéieren, ass d'Zäit vun 3 Joer nom Akraaftrieden de Ministeren ze kuerz, fir definitiv Conclusiounen iwwert d'Effikassitéit vun deem Klima-Pak vun 2016 ze zéien.

PDF: Äntwert op parlamentaresch Fro vum David Wagner

D'Ministeren liwweren da Chifferen:

Esou goufen et iwwert de Guichet unique eréischt 20 Demanden fir de Klima-Prêt zum Null-Taux.

Bis lo hunn och eréischt 2 Stéit dovunner profitéiert, fir sech d'Fraisen rembourséieren ze loossen, déi duerch en Energie-Conseiller entstinn - d'Käschten fir de Staat chiffréieren d'Ministeren Kox an Dieschbourg op nëmmen 3000 Euro.

Wat de Klima-Prêt zu engem reduzéierten Taux ugeet, sou sinn 102 Demanden vu Stéit den Ament am Gaang ënnert d'Lupp geholl ze ginn - 24 Stéit konnten awer ewell vun esou engem verbëllegten Zënssaz profitéieren - Käschten fir de Staat sinn eng 40.000 Euro.

Wéi d'Ministeren weider preziséieren, wieren aus verschiddene Grënn eng 9 Demanden am Kader vun energeteschen Renovatiounsaarbechten refuséiert ginn - meeschtens wieren d'Critèrë vum Alter vum Gebai respektiv de Flächen net respektéiert ginn, heescht et.

Och wann de Klima-Prêt also nach net därmoossen benotz gëtt, sou gëtt et eng staark Nofro no der "Prime House", déi bis dato 1800 Mol accordéiert gouf, sief dat fir energetesch Renovatiounen respektiv technesch Installatiounen, déi agebaut goufen.

Gutt Nouvelle um Enn: d'Ministeren gleewen un d'Klima-Prêten an all aner energetesch Primmen an deem Kontext, sou dass dës Subventiounen och no dësem Joer weider lafe gelooss an och ugepasst ginn.