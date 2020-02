34 Memberen sinn am "Conseil National pour les Entrangers" vertrueden, 22 ginn vun Auslänner-Organisatiounen gewielt.

U sech ass de Nationalen Auslänner-Rot bis 2022 gewielt, mee wéinst enger Partie Demissiounen a soss Memberen, déi sech aus deem Conseil erausgemellt hunn, ass de Familljeministère gewëllt dee Gremium nees op ze stocken.

34 Membere sinn am Conseil National pour les Entrangers vertrueden: 22 gi vun Auslänner-Organisatioune gewielt, déi beim Olai ageschriwwe sinn an eng Dosen aner Vertrieder representéieren d'Patronat, d'Gewerkschaften, de Syvicol an d'Flüchtlingen.

U sech sollten déi eenzel Auslänner-Associatioune bannent nëmmen 10 Schaffdeeg eng Rëtsch Dokumenter un de Ministère schécken, fir datt d'Lëscht vun den Aschreiwunge kann à jour gesat ginn.

Am anere Fall gouf gedreet d'Vereenegungen, déi dës Piècen net zur Zäit liwweren, d'office aus dem Regëster ze sträichen, sou datt se och net méi hätte kéinten den CNE mat wielen.

D'Ministesch Corinne Cahen reagéiert awer ewell haut op eng urgent parlamentaresch Fro vum Marc Baum vun déi Lénk vu gëscht a gëtt den Auslännerorganisatioune 15 Schaffdeeg weider Zäit (bis Mëtt Mäerz) fir déi gefroten Dokumenter, wéi Statuten eran ze reechen.

Duerno da kann de Nationalen Auslänner-Conseil Walen ausschreiwen, fir nees mat 34 Membere komplett kënnen ze schaffen.