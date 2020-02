Dat äntwert den Aarbechtsminister Dan Kersch dem Marc Baum op eng parlamentaresch Fro zu deem Thema.

Reklassement/Reportage Eric Ewald

PDF: Äntwert vum Dan Kersch op eng parlamentaresch Fro vum Marc Baum

Den Deputéierte vun déi Lénk hat sech dofir op d'Kritik vun der Chambre des Salariés baséiert, déi Mëtt 2018 vun engem Manktem un Donnéeën zum Fonctionnement vum Reklassement geschwat hat.

Déi sougenannt Commission mixte, déi iwwer e Reklassement entscheet, krut am Zäitraum 2003 bis 2019 e Minimum vun 923 an e Maximum vun 3.540 sou Demanden eran. Vun 2016 bis 2019 goufen all Joer op d'mannst 216 Dossiere refuséiert oder irrecevabel erkläert a maximal 375, wat 8,4, respektiv 11,8% vun den traitéierten Dossieren entsprécht. Woubäi et keng prezis Donnéeën zu vum Salarié oder vum Patron guttgeheeschten oder refuséierten Demandë gëtt. Zejoert goufen awer beispillsweis 216 Recourse géint Decisioune vum Comité mixte beim Conseil arbitral agereecht.

Wat eng Reevaluatioun vun de Persoune betrëfft, déi reklasséiert goufen, gouf déi lescht 3 Joren iwwer eng Inkapassitéit vun tëscht ronn 75% a knapp 95% notéiert. D'lescht Joer goufen deemno 94,6% vun den nei bewäerte Persounen incapabel deklaréiert, fir op hirer leschter Aarbechtsplaz ze bleiwen.

D'Subventiounen zu Laaschte vum Fonds pour l'emploi hu sech tëscht 2015 an 2019 fir d'Indemnités compensatoires op e Minimum vu bal 82 an e Maximum vun net grad 106 Milliounen € belaf an op op d'mannst 295.000 a maximal 495.000 € fir Fraisen zum Amenagement vun enger Aarbechtsplaz, déi de Patron krut.