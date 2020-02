Domadder gëtt et strategesch Partnerschaft tëscht Eltrona an Telnet, déi bis ewell SFR-Coditel zu Lëtzebuerg verdriwwen hunn, verdéift.

Wéi déi belsch Entreprise Telnet weider schreift, géif d'Post, déi bis elo 34 Prozent vun der Eltrona besëtzen, dësen Deel un Telnet verkafen. Domadder géif d'Eltrona elo 50% +1 vun den Aktie besëtzen, Telnet 50% -1.

Mat dësem Schratt kann d'Eltrona sech elo um ganze Lëtzebuerger Maart etabléieren, dofir wäert SFR-Coditel awer als Mark zu Lëtzebuerg verschwannen. D'Fusioun an d'Ëmstellunge solle spéitstens den 30. Juni ofgeschloss sinn.

Déi aktuell Cliente vun der Eltrona an SFR-Coditel solle vun enger breetgefächerter an eenzegaarteger Gamme, wat d'Telekommunikatioun zu Lëtzebuerg betrëfft, kënne profitéieren, heescht et an hirem Communiqué. D'Cliente vun SFR-Coditel wäerten an noer Zukunft méi am Detail iwwert d'Demarchen informéiert ginn.