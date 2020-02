Dëse Bam soll un d'"Deck Buch" erënneren.

Well d'Schuel vum Bam bis an de Kambium ageritzt gouf, ass et méiglech, datt de Bam ofstierft. Dëse war 1995 un der Kräizung tëscht dem CR356 an dem Theinshaff-Neienshaff-Kizebur geplanzt ginn, fir un déi fréier "Deck Buch" z'erënneren.

Eventuell Zeie solle sech bei der Police vun Dikrech um 24480 1000 mellen.