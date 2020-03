Mat direkt dräi parlamentaresche Froen zu Deponien huet den DP-Deputéierte Gusty Graas d'Ëmweltministesch befaasst.

An där enger geet et ëm eng illegal Deponie zu Rédange hei vir a Frankräich, an där anerer ëm eng „Phantomdeponie" zu Suessem. D'Lëtzebuerger Wort a reporter.lu haten dovu geschriwwen. D'Carole Dieschbourg äntwert virop op d'Fro iwwer Suessem, si hätt hir Äntwerte ginn an der Hypothees, dass mat „Phantomdecharge" d'Deponie Wawerbësch gemengt ass.

AUDIO: Deponien zu Suessem a Rédange / Rep. Eric Ewald (1.3.2020)

"Phantomdeponie" zu Suessem

Beamte vun der Ëmweltverwaltung hätte bei enger Visite des lieux virun engem décke Mount e Waasseroffloss matzen an der Deponie bemierkt. Fir eng eventuell Verschmotzung festzestellen a quantifizéieren ze kënnen, hätt si ArcelorMittal dozou invitéiert, Analyse vun deem Waasseroffloss maachen ze loossen. Eréischt dono wär ze gesinn, wat fir en Impakt dës Ofwässer op d'Ëmwelt hunn, sou d'Ministesch.

D'Gemenge vun Déifferdeng a Suessem hätten ewell, wéi am Dezember 2017 iwwer eng Deponie fir Schmelzoffäll Rieds war, hir Ängschte virbruecht. De leschte Mount hätt d'Societéit Cloos matgedeelt, dass mat den Impaktetüden ugefaange gouf. D'Ëmweltverwaltung géif d'Deponie net iwwerwaachen, ma et wären nei Analyse gefrot ginn. Mam bloussen A wär ze gesinn, dass d'Sickerwaasser wuel ganz basesch, vill Salz enthalen an d'Konzentratioun un Arsen an Eisen héich ass, wat op Schlaken hindeite géif, déi eng Auswierkung op d'Waasser haten.

PDF: Parlamentaresch Fro "Phantomdeponie Suessem"

Illegal Deponie zu Rédange (F)

Wat d'illegal Deponie zu Rédange a Frankräich ugeet, wär d'Ëmweltverwaltung bis elo nach net vun de franséischen Autoritéiten iwwer Offäll do informéiert ginn. D'Administratioun wéisst awer zanter enger Zäit vum wëllen Deposéiere vun esou Offall an der Grenzregioun. Fir deem entgéint ze wierken, wäre gemeinsam Kontrolle mat de franséischen Autoritéite geplangt. Eng éischt Kontroll an deem Sënn hätt et virun eppes méi wéi engem Mount ginn.

D'Waasserwirtschaftsamt géif d'Uelzecht op der Héicht vun der „Rouder Lëns" préiwen, fir Ëmweltschied ze verhënneren, spréch eng eventuell Verschmotzung vum Floss. Iwwerdeems missten d'franséisch Autoritéiten eng Decisioun huelen, wat en Entsuerge vun den Offäll ubelaangt.

PDF: Parlamentaresch Fro "Illegal Deponie Rédange"

Crassier-Deponie Déifferdeng



"Et gëtt keng sougenannt Crassier-Deponie zu Déifferdeng!": Dat äntwert d'Carole Dieschbourg dem Gusty Graas dann nach op eng parlamentaresch Fro, an där sech op e weideren Artikel vu reporter.lu beruff gëtt. De Site, ëm deen et geet, wär den historesche vun der Hadir/ARBED-Schmelz, deen a verschidden Deeler ënnerdeelt wär. Fir ë.a. d'historesch Schmelzoffäll-Deponie vun elo ArcelorMittal wär 2017 eng Evaluatioun vum Impakt op d'Ëmwelt ugefaange ginn. Zu enger Genemegungsprozedur kéint et eréischt nom Ofschloss vun där Etüd kommen. Fir den zäitweilege Stockage vu sou Offall op engem Deel vum Site géif keng Autorisatioun virleien, schreift d'Ministesch. Den 21. Januar wär de Bedreiwer dozou invitéiert ginn, fir bis den 21. Juli eng Genemegungsdemande a Saachen "établissements classés et déchets" anzereechen. Den 10. Februar wär och eng Concertatiounsréunioun am Ëmweltministère gewiescht, an där sech op e "Comité d'accompagnement multipartite" gëeenegt gouf, dee sech regelméisseg treffe soll, ënnert der Coordinatioun vun der Ëmweltverwaltung.

PDF: Parlamentaresch Fro "Crassier-Deponie Déifferdeng"