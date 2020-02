Am Quartier Brill zu Esch/Uelzecht goufen e Mëttwoch de Moie Knache vun héchstwarscheinlech engem Mënsch wärend Bauaarbechten entdeckt.

Dat huet d'Lëtzebuerger Wort gemellt. Et gouf awer nach net confirméiert, ob et wierklech mënschlech Knache sinn, heescht et offiziell vun der Police.

D'Entdeckung gouf e Mëttwoch de Moien an der Uelzechtstrooss 8.40 Auer virum Resistenzmusée gemaach. Onkloer ass weider, ob et e kriminalisteschen Hannergrond gëtt oder ob et eng archeologesch Decouverte ass. De Parquet gouf informéiert an d'Spueresécherung mat der Enquête befaasst.