Am éischte Semester d'lescht Joer gouf och en neie vollautomatesche Keller fir d'Hief installéiert.

D'Brasserie nationale huet d'lescht Joer 157.600 Hektoliter Béier verkaaft, dat sinn 2,2 Prozent méi, wéi dat Joer virdrun. Den Ëmsaz louch 2019 bei 11 Milliounen Euro an d'Resultat virun Zënsen, Steieren an Ofschreiwunge bei 3,8 Milliounen Euro.

Brasserie nationale - Reportage Dany Rasqué

D'Brasserie nationale huet d'lescht Joer awer och vill investéiert, fir sech op d'Zukunft virzebereeden. 9,7 Milliounen Euro fir genee ze sinn. Dat sinn zum Engen d'Investissementer u sech, zum Aneren awer och d'Fraisen déi esou Projete mat sech bréngen. Am éischte Semester d'lescht Joer gouf zum Beispill en neie vollautomatesche Keller fir d'Hief installéiert.

D'Brasserie nationale huet och eng Mikrobrasserie kaaft, déi am drëtten Trimester dëst Joer soll operationell sinn. Do ginn nei Produiten entwéckelt an Innovatioune getest. D'Innovatiounen, seet de Generaldirekter Frédéric de Radiguès, ass och dat grousst Geheimnis vun der Brasserie nationale.

Eppes anescht, wat dem Client schéngt ze gefalen, ass dat d'Brasserie nationale sech breet opgestallt huet, mat ville verschiddene Produiten. Déi lescht 15 Joer, gouf et all Joer Innovatiounen, betount de Frédéric de Radiguès an hie versprécht och flott Projete fir dëst Joer.