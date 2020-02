En Donneschdeg de Moie gouf um Stater Geriicht d'Urteel gesprach wéinst engem déidlechen Aarbechtsaccident am Abrëll 2016 an der Stad.

En Aarbechter vun 39 Joer war deemools erdréckt ginn, nodeems eng Stëtzmauer ofgebaut an den Onglécklechen duerch de Buedem, deen dës Mauer zréckgehalen hat, verschott gouf.

3 Méint Prisong mat Sursis an eng Geldstrof vu 5.000€, dat war d'Urteel fir de Gerant vun enger Baufirma. Seng Entreprise krut eng Geldstrof an Héicht vun 20.000€. E Viraarbechter gouf iwwerdeems fräigesprach, an d'Parties civiles krute kee Schuedenersatz zougesprach.