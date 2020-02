Den Immobilie-Park vum Staat zielt ronn 2.000 Gebaier, wouvu bei der Hallschent nach Potential besteet a puncto energetesch Sanéierung.

Dat goufen d'Deputéiert en Donneschdeg de Moien an der Chamberkommissioun iwwert d'ëffentlech Aarbechte gewuer. Et wier en enormen Opwand, esouwuel finanziell wéi och aarbechtstechnesch, huet den DP-Deputéierte Max Hahn betount.

Max Hahn: "Fir mech ass do ganz wichteg, datt mer emol déi bestoend Gebaier esou equipéieren, datt se och Compteuren hunn, datt mer wëssen, wat de geneeë Verbrauch ass, an do doropshin dann d'Schlussfolgerung zéien, wéiee Gebai mer als éischt energetesch sanéieren, fir ze kucken, wou kënne mer am meeschten Energie aspuere bei deem mannsten Investment. Ech mengen, dat sollt elo mol dat éischt Ziel sinn."

Wann ee wéilt, datt d'Bierger hir Haiser oder Appartementer energetesch sanéieren, da misst de Staat mam gudde Beispill virgoen - doriwwer ware sech d'Deputéiert eens. Där Meenung war och den CSV-Deputéierte Marc Lies. Hien ënnersträicht, datt an de leschte Jore vill Efforte gemaach goufen, zum Beispill bei Schoulgebaier, mä

"bei Wunnenge vum Staat, do ass et éischter manner. An ech mengen, wann een d'Situatioun aktuell kuckt, wat d'Besoinen um Marché sinn, virun allem fir déi méi vulnerabel Leit, mengen ech, misst de Staat do vill méi Efforte maachen, fir deem Rechnung ze droen", sou de Marc Lies.

An de leschte Jore wieren och vill Efforte gemaach ginn, mä de finanziellen an aarbechtstechneschen Opwand dierft net ënnerschat ginn. De Plang, deen en Donneschdeg de Moie presentéiert gouf, lëscht déi Gebaier op, déi bis 2025 sanéiert solle ginn, an wou ee wéi eng erneierbar Energië kann aplangen.