Den nationale Wiederdéngscht schwätzt vun engem „danger potentiel“, a mellt fir haut Schnéi, dee bis an d'Owesstonne fale soll.

Éischt Flacke si scho géint 8 Auer am Raum Zolwer gemellt ginn an och um Kierchbierg huet et kuerz no 8 Auer ugefaange mat schneien.

5 bis 8 cm, lokal souguer vläicht e bësselche méi wieren dran, mellt Meteolux.

Onnéideg ze soen, dass Wanterpneuen deen Ament Flicht sinn.

Am Laf vum Nomëtteg kënnt dobäi nach eng kräfteg Loft vu bis zu 80 Stonnekilometer.

Chaos am Trafic duerch de Schnéi En Donneschdeg war am ganze Land Chaos op de Stroossen.

En Donneschdeg géint 12 Auer koum dunn och d'Meldung, dass schonns eng Partie Stroosse gespaart wieren.

Aner Stroosse sinn deels blockéiert wéinst Accidenter oder Beem, déi ëmgefall sinn. Duerch de Schnéi kënnt et och zu Perturbatiounen am ëffentlechen an am Schoultransport.

Géint 14 Auer huet d'Police du via Twitter matgedeelt, dass tëscht 12 a 14 Auer 25 Accidenter gemellt goufen.