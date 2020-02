Op Whatsapp zirkuléiert den Ament e Link vun enger gefälschter RTL-News, an där vun engem Infizéierten zu Lëtzebuerg Rieds geet.

Wann dir dëse (graffe) Fake um Internet begéint, kéint Dir den anere User Bescheed soen, datt et sech hei ëm eng Manipulatioun handelt. Et gëtt nach keen Infizéierten am Grand-Duché.