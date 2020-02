No nëmmen 20 Méint géing sech weisen, datt déi grouss Reform hir Friichten gedroen huet.

Den 1. Tëschebilan vum CGDIS fält positiv aus, dat huet souwuel d'Inneministesch Taina Bofferding, wéi och d'Deputéiert vun der zoustänneger Chamberkommissioun, betount, nodeems eng éischte Kéier op d'Reorganisatioun vun de Services de secours gekuckt ginn ass.

Tëschebilan CGDIS / Reportage Claudia Kollwelter

Virun allem bei de groussen Asätz wéi dem Tornado oder den Iwwerschwemmungen hätt sech gewisen, datt d'Konzept, sou wéi et am Gesetz ugeduecht ass, stëmmt.

Den DP-Deputéierten Max Hahn: Op där enger Säit gesi mer, datt bei den Zuele vun de Fräiwëllegen awer och Haaptberufflechen, déi no uewe ginn. An och bei de Jugendpompjeeë ginn d'Zuelen an d'Luucht. An op där anerer Säit natierlech och d'Hëllefsfrist, d.h. déi Zäit vun der Asazmeldung bis zur Interventioun, och déi Zäite sinn erof gaangen.

An awer ginn et nach ëmmer eng Partie Verbesserungsvirschléi gëtt d'Inneministesch Taina Bofferding zou. En Thema wat ëmmer erëm kéim wier de Médico.

D'Taina Bofferding: Bedauert gëtt, datt d'Krittären ze vill streng wären. Hei muss een awer och soen, d'Experten haten hir Consultatiounen am Hierscht lancéiert. Do goufen et entre temps scho Modifikatiounen. Deem hat sech de Verwaltungsrot schonn ugeholl.

An och op anere Punkte muss nach nogebessert ginn. Den CSV-Deputéierten Emile Eicher: Ech mengen et waren am Ufank mat de Pompjeeë vill Schwieregkeeten a Punkto Kommunikatioun. Déi kruten Dossiere virgedroen, wou se sech geduecht hunn: wat fänke mer domat un? Och elo mengen ech, dass d'Kommunikatioun nach ëmmer wichteg ass, net just mat den eegene Leit, mee och mat de Gemengen, déi jo schliisslech och Partner am CGDIS sinn.

Eng Partie Detailer missten nach gekläert ginn an et wier wichteg, datt permanent diskutéiert gëtt a gekuckt gëtt wou een nach Adaptatiounen kann oder muss maachen, huet d'Inneministesch betount.