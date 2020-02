Am Kampf géint d'Verbreedung vum Coronavirus huet d'OMS e Preparatiouns- an Interventiounsplang an Héicht vun 620 Milliounen Euro lancéiert.

Dat fir den Zäitraum vu Februar bis Abrëll 2020, sou steet et am Communiqué vum Kooperatiounsministère. D'Weltgesondheetsorganisatioun (OMS) huet e Programm lancéiert, fir besonnesch deene Länner ënnert d'Äerm ze gräifen, deenen hir Gesondheetsservicer manner gutt opgestallt sinn. D'Lëtzebuerger Regierung schéckt Material a China, dat Land, dat am meeschte vum Coronavirus concernéiert ass.

Communiqué

COVID-19: la Coopération luxembourgeoise octroie 400.000 euros pour la lutte contre le virus (28.02.2020)

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes / Direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire Pour lutter contre la propagation du coronavirus, et notamment protéger les États dont les systèmes de santé sont moins résilients, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé un plan de préparation et d'intervention à hauteur de 620 millions d'euros pour la période de février à avril 2020.

Dans un esprit de solidarité, le ministre Franz Fayot a décidé d'octroyer 200.000 euros de la Coopération luxembourgeoise à ce Plan stratégique de préparation et de réponse (SPRP) pour l'endiguement du coronavirus. Le plan définit les activités et ressources nécessaires aux organisations de santé internationales pour renforcer l'état de préparation et la capacité de réponse des pays. L'objectif du plan est de limiter la propagation du virus, particulièrement dans les pays les plus vulnérables en cas d'épidémie, d'isoler et de soigner les patients, de communiquer de manière adéquate sur les risques et ainsi de minimiser l'impact socio-économique. Le Luxembourg soutiendra également à hauteur de 200.000 euros le Fonds de réserve de l'OMS pour les situations d'urgence, un fonds qui a été créé il y a quatre ans afin de conférer à l'OMS les moyens de répondre aux flambées épidémiques partout dans le monde, et qui est donc particulièrement sollicité en ce moment pour soutenir la réponse sanitaire globale à COVID-19.

Par ailleurs, dans le cadre de ses relations bilatérales, le gouvernement luxembourgeois dépêchera une aide d'urgence sous forme de matériel de protection sanitaire en Chine, pays le plus sévèrement touché jusqu'à présent.