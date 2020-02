Am November 2019 gouf e Sondage gemaach, bei deem am Ganze 510 Persounen iwwert aktuell Theme befrot goufen.

9 vun 10 hunn uginn, datt si d'ekonomesch Situatioun vum Land als gutt aschätzen. Just 2/3 vun de Befrote betruechten d'ekonomesch Situatioun an der EU als positiv. Allgemeng sinn d'Bierger mat hirer berufflecher a finanzieller Situatioun zefridden an hu Vertrauen an d'Zukunft.

Zwee Punkte bereeden allerdéngs Suergen: op 1. Plaz de Logement, direkt hannen drun d'Liewenskäschten.