3 Wochen no der Publikatioun vum Waringo-Rapport hëlt d'Liewen um Haff säin "normalen Laf" - op d'mannst no baussen.

Hannert de Palais-Mauere sinn d'proposéiert Reforme vum Jeannot Waringo amgaangen ëmgesat ze ginn. D'Grande-Duchesse, iwwert där hir Roll notamment bei der ëmstriddener Gestioun vum Personal vill Rieds gaange war, schéngt sech drop ze konzentréieren, eng kloer Linn vu PR a Kommunikatioun duerchzezéien.

Eppes, wat natierlech absolut zu de perséinlechen Engagementer vun der Fra vum Grand-Duc passt a sech am Beräich vum Schutz vun de Fraerechter an dem Sozialen ofspillt.

Nieft dem Engagement fir d'ASBL "Stand Speak Rise Up", wou nächst Woch eng Foto-Expo an engem grousse Supermarché ass, sinn eleng fir d'nächst Woch net manner wéi 3 weider offiziell Rendez-vouse fixéiert, wou d'Grande-Duchesse eleng wäert empfaange ginn. Dëst ass eng Visitt vum Centre Pontalize zu Ettelbréck, den Dag drop dann d'Visitt vun der Expo zu Bartreng, donneschdes eng Renconter mat Schülerinne vun der Privatschoul Sainte-Anne nees zu Ettelbréck zum Thema "staark Fraen" an dann e Freideg an enger Woch eng Renconter mat de jonke Membere vum Zonta-Club an der Abtei Neimënster.

Leschte Weekend dann d'Decisioun vun der Grande-Duchesse, fir de Patronage vun Esch2022 z'iwwerhuelen - all dës Annoncen a Visitte si keng Zoufall-Produiten.

Presentatioun Esch2022 © Facebook / Cour Grand-Ducale Centre d’accueil Norbert Ensch © Facebook / Cour Grand-Ducale Institut de France © Facebook / Cour Grand-Ducale

"Am neien Organigramm vum Haff ass keng Plaz fir d'Grande-Duchesse", sou sot et de Staatsminister bei der Presentatioun vum Waringo-Rapport - dat wäert wuel och de Fall sinn. Verbidde kann een der Fra vum Grand-Duc natierlech och net, hir sozial Engagementer en public weiderzeféieren. Datt dëst awer mat esou enger heefeger Frequenz wéi den Ament geschitt, grad wéi och mat enger reegelrechter Orchestratioun, weist natierlech awer och, wéi d'proposéiert Reforme vum Jeannot Waringo opgeholl goufen.

Eng Charme-Offensiv soll wuel och vergiessen doen, datt sou munches bannent de leschte Jore bei der Cour aus dem Rudder gelaf war an d'Regierung iwwerhaapt nëmmen nach eng Statisteroll hat, wann iwwerhaapt. Eng offiziell Positioun zum Rapport gouf et vum Staatschef och just via Staatsminister, respektiv den Hofmarschall, dee gestäerkt aus dësem Prozess wäert erausgoen.

Mä de Waringo-Rapport kann net ad acta geluecht ginn, duerfir suergt iwwerdeem och den Auteur selwer, deen d'Ëmsetzen intern begleet; en Ëmsetzen, dat séier och am Palais ugefaangen gouf, andeems eisen Informatiounen no, de General-Manager David Grieu säin Titel verluer huet an och aner Funktioune bannent dem Betrib vum Haff krut.

Och personell gëtt sech anescht an nei opgestallt: sou goufe rezent ewell 2 nei Posten ausgeschriwwen: nieft engem Sekretär gëtt eng zweet Persoun gesicht, déi de Büro vun den Aides de Camp soll assistéieren. D'Demanden, fir dës CDI-Kontrakter eventuell ze kréien, si bis den 6. Mäerz beim Maréchalat eranzereechen, wou wuel och de Lead läit, fir dës Leit anzestellen.

Dëst wäerten eisen Informatiounen no dann och net déi eenzeg Poste sinn, déi nei ausgeschriwwe ginn. De proposéierten, neie Comité de Concertatioun ass iwwerdeem nach net nominéiert. Bis de Summer wëll ee sech Zäit ginn, fir déi meescht vun de Proposen aus dem Waringo-Rapport ëmzesetzen. Entretemps sinn no Ouschteren zwou Staatsvisitten: an Indien flitt de Grand-Duc eleng, bei der Visitt a Portugal ass seng Fra da mat dobäi.