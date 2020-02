Vun e Samschdeg bis e Sonndeg ass an der Luxexpo déi 37. Editioun vum Festival des Migrations.

D’Zil vum Festival ass et, de Leit déi verschidde Kulture méi no ze bréngen. All Joer ginn et eng 400 Stänn. Organiséiert gëtt dat Ganzt vum CLAE.

Dëst Joer ginn ënnert anerem Debatten iwwert déi modern Sklaverei organiséiert, grad ewéi den Documentaire "Lost and Found" vu National Geographic projezéiert. Et geet et ëm déi brutal Gewalt duerch d’Arméi aus dem Myanmar, wou Dausende Famille getrennt goufen a méi ewéi 700.000 Rohingya's aus hiren Haiser verdriwwe goufen. Den Documentaire erzielt eben d’Geschicht vun engem Royhinga-Flüchtling, deen de Kanner hëlleft, déi vun hiren Eltere getrennt goufen.

Iwwer 400 Organisatiounen, Veräiner a Kënschtler sinn dëst Joer present. Ënnert anerem kréien d’Leit musikalesch Virféierungen ze gesinn a kulinaresch Spezialitéiten aus enger Hellewull Länner ze schmaachen. Mat deem Festival wëll een een däitlecht an nohaltegt Zeeche fir d’Integratioun an d’Zesummeliewe setzen.

Dëst Joer ginn ënnert anerem Debaten iwwert déi modern Sklaverei organiséiert. De Vereenten Natiounen no, gehéiere Mënschenhandel a Sklaverei, nom Handel vu Waffen an Drogen, zu deene lukratiivsten illegale Geschäftsmodeller. Iwwer 40 Millioune Mënsche weltwäit sinn Affer vu moderner Sklaverei. Dës Mënsche schaffen ebe géint hire Wëllen a Fabricken, op Chantieren, Farmen oder Fëscherbooter. Och hei am Land géifen d'Leit exploitéiert ginn.