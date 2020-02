Wéinst dem ville Wand goufen allerdéngs um Samschdeg an och um Sonndeg vill Buergbrennen ofgesot. Net de Fall war dat awer zu Beefort an zu Nidderdonwen.

Tëscht 14 an 18 Auer hat et e Samschdeg am ganze Land fatzeg geblosen. De Wand hat d'Spëtzte vun 90 bis 100 Kilometer an der Stonn. Eng Alerte Orange war dofir fir de Grand-Duché vu Meteolux declenchéiert ginn. Duerch dës Wiederwarnung gouf d'Buergbrennen op ville Plazen am Land ofgesot, ma net iwwerall.

Zu Beefort gouf de Wanter wéi geplangt verbrannt.

Buergbrennen zu Beefort (29.2.20) © Jos Nerancic

An och zu Uewerdonwen huet e Samschdeg den Owend d'Buerg gebrannt.

Buergbrennen zu Uewerdonwen (29.2.20) © Jean Walté

Buergbrennen (net) ofgesot

Um Sonndeg

Wéinst dem Wieder hunn och d'Lënster Guiden a Scouten d'Buergbrennen ofgesot. Alternativ proposéiert een e Sonndeg vun 18.30 Auer un e gemittlechen Owend mat Gegrills an Ierbsebulli am Gaart vum Home Baltes niewent der Lënster Kierch.

D'Gemeng Stroossen mellt, dass d'Buergbrennen, dat fir den 1. Mäerz 2020 geplangt war, muss ofgesot ginn. Och d'Buergbrennen zu Gréiwemaacher (29. Februar) fënnt wéinst dem Wieder net statt.

D’Buergbrennen zu Biereng/Miersch bleift mat engem ugepassten Oflaf e Sonndeg, den 1. Mäerz. Den Ierzebulli a soss Iessen a Gedrénks gëtt an der aler Schoul op 5 rue Wenzel zu Biereng offréiert an dat vu 17.00 Auer un. D’Buerg gëtt um Siebelchen opgeriicht a soll ëm 20 Auer gebrannt ginn. Den Erléis ass fir d’Asbl Blëtz, fir Betraffener vun engem Hiereschlag.

D'Amicale Pompjeeën Bous deelt mat, datt hiert Buergbrennen zu Ierpeldeng trotz de stiermesche Konditiounen ofgehale gëtt. Vun 18 Auer un ass fir Iessen a Gedrénks beschtens gesuergt. Um 19.30 Auer gëtt d'Buerg ugefaangen.

Um Samschdeg

D'Lëtzebuerger Guiden a Scouten Abbé Poncin hunn d'Buergbrennen zu Schëffleng ofgesot. Nach ass net gewosst, wéini d'Buergbrennen nogeholl wäert ginn. Dëst gëtt iwwert déi Sozialnetzwierker an iwwert den Internetsite www.sgs.lu matgedeelt. Wéinst de Wiederkonditioune gëtt och keng Buerg zu Diddeleng ofgebrannt.

Zu Schëtter ass e Samschdeg den Owend och kee Buergbrennen, ma de Club des Jeunes invitéiert vu 17 Auer un an hire Raum bei der Kierch. Hei gëtt ënnert anerem Ënnenzopp zervéiert.

D'Gemeng Steesel deelt mat, dass d'Buergbrennen zu Heeschdref, organiséiert vun de Steeseler Scoute wéinst dem Wieder e Samschdeg 29. Februar ofgesot gouf.

Och kee Buergbrennen zu Boukels (Parc Housen) wéinst de Meteoskonditiounen. Et gëtt verluecht op den 1. Mäerz. Um 18 Auer gëtt d'Buerg gebrannt.

Och d'Buergbrennen zu Dikrech, dat e Samschdeg sollt sinn, gouf wéinst dem Wieder ofgesot. Ma de CIS Dikrech wäert awer Zopp am Pompjeesbau an der Rue de l'industrie zerwéieren, dat vun 11 Auer un.

Och d'Pompjeeë vun Ollem hunn d'Buergbrennen ofgesot.

Och zu Viichten gouf ofgesot an op e Samschdeg 7. Mäerz reportéiert. Dëst gëllt dann natierlech och fir den traditionellen Ëmzuch vun der Musek Viichten. Op de selwechten Datum gouf dann och d'Buergbrenne vun de Reisduerfer Pompjeeë verluecht.

D'Pompjeeë vu Bäerdref deele mat, datt d'Buergbrenne vum 29. Februar 2020 wéinst de Meteoskonditiounen ofgesot gëtt.

Keng Buerg gebrannt gëtt zu Nidderpallen, dat huet den Dëschtennisveräin matgedeelt.

Kee Buergbrennen an och kee Fakelzuch zu Manternach. Um 19 Auer gëtt et awer wéi gewinnt e Patt ze drénken a fir Iessen ass och gesuergt.

D'Buergbrennen zu Rulljen fänkt wéinst der Alerte Orange net um 18 Auer, mee um 20 Auer un. D'Jeunesse kënnt moies Saachen oprafen, fir mëttes ass ofgesot.

D'Pompjees-Musek vu Bettenduerf huet d'Buergbrenne wéinst de Meteoskonditiounen op den 8. Mäerz verluecht.

Wéinst dem annoncéiertem Stuerm, gëtt zu Berbuerg och keng Buerg gebrannt. Am Centre Culturel Beaurepaire gëtt vun 19 Auer un awer wéi gewinnt e Patt zerwéiert a fir Iessen ass och gesuergt.

Deelt eis op menggemeng@rtl.lu mat, falls och an ärer Gemeng d'Buergbrennen oder aner Manifestatiounen duerch de staarke Wand ofgesot goufen.