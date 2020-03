Bei der Aarbechtsvisitt vum Finanzminister an dem neie Wirtschaftsminister geet et drëm, fir déi politesch an ekonomesch Relatiounen ze verdéiwen.

Vun e Méindeg u bis en Donneschdeg sinn de Finanzminister Pierre Gramegna an den neie Wirtschaftsminister Franz Fayot op Aarbechtsvisitt an Italien.



Et geet drëm, déi politesch an ekonomesch Relatiounen ze verdéiwen. E besonneschen Accent gëtt op d'Beräicher ICT an Espace geluecht

Wéinst dem Coronavirus ass de Programm sou gemaach, datt d'Risiko-Zonen evitéiert ginn.

D'Lëtzebuerger Ministere ginn iwwerdeems vun enger méi klenger Delegatioun begleet.

Schreiwes vum Wirtschaftsministère

Pierre Gramegna et Franz Fayot en visite de travail en Italie (2-5 mars 2020)

Communiqué par: ministère de l'Économie / ministère des Finances

Du 2 au 5 mars 2020, le ministre des Finances, Pierre Gramegna et le ministre de l'Économie, Franz Fayot effectueront une visite de travail en Italie.

La visite a pour objet de renforcer encore davantage les relations politiques et économiques entre les deux pays et de promouvoir l'économie luxembourgeoise dans toute sa diversité. Dans ce contexte, un accent particulier sera mis sur des secteurs porteurs comme l'espace, les technologies de l'information et de la communication (ICT) ainsi que les technologies financières.

Au programme de la visite de travail figurent des entrevues avec des acteurs économiques et politiques, et notamment une rencontre de Pierre Gramegna avec son homologue, le ministre italien de l'Economie et des Finances, Roberto Gualtieri. De son côté, Franz Fayot aura e.a. une réunion de travail avec le Secrétaire d'Etat Riccardo Fraccaro, le ministre en charge de la coordination et de l'orientation politique de l'Italie dans le domaine de l'espace.

La visite a été planifiée et organisée en concertation étroite avec les autorités italiennes, de manière à ce que l'itinéraire évite les zones considérées à risque par le Coronavirus Covid-19. Les deux ministres ne seront d'ailleurs accompagnés que d'une délégation officielle restreinte.