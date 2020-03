Grad bei Flüchtlinge wier d'Familljestruktur dacks eng aner, wéi mir se hei an Europa kennen.

D'Mënscherechtskommissioun huet de Méindeg de Moien de Regroupement familial presentéiert. Bis ewell ass et esou, datt d’DPIen eng Demande op e Regroupement familial stelle kënnen, 3 Méint nodeems se de Statut kruten.

Deen Delai soll op 6 Méint gehéicht ginn, well d’Persoune Schwieregkeeten hunn, bannent 3 Méint d’Pabeieren zesummenzekréien. D’Mënscherechtskommissioun géif nach méi wäit goen a fuerdert eng komplett Flexibiliséierung. Oder wéinstens op ee Joer ze goen, esou wéi dat an der Belsch de Fall ass.

Donieft recommandéiert d’Mënscherechtskommissioun der Regierung d’Notioun vun der Famill, esou wéi se am Gesetz steet, unzepassen. D’Familljestruktur, esou wéi mir se hei an Europa kennen, wier eng aner wéi déi, déi an deene Länner ass, wou d’Leit hierkommen. Dofir sollt och Cas par Cas gekuckt ginn an och hei eng Flexibiliséierung gëllen.