E jonke Mann war am Darknet opgefall, wouropshin de SREL via en auslännesche Geheimdéngscht informéiert ginn ass. Duerno ass et séier gaangen...

E Schreiwes vum Parquet um Sonndeg Nomëtteg... U sech eppes, wat net all Dag geschitt a scho guer net um Sonndeg.

Den Titel, éischter lapidar, et geet ëm eng Perquisitioun, déi et virun enger Woch an der Nuecht op e Sonndeg zu Stroossen gouf - wat vläicht harmlos an no enger Routine-Interventioun vun der Police klengt, ass et nu wierklech net.

RTL-Recherchen no, hätt et souguer kéinte sinn, datt Lëtzebuerg imminent virun enger krimineller Dot stoung, vun engem radikaliséierte Jonken, dee sech Material fir Sprengstoff ze bauen am Internet beschaaft huet.

Perquisitioun zu Stroossen: De Reportage vum Roy Grotz

Fir genee ze sinn am Darknet - déi Plaz och, wou déi Persoun, vun där mer an der Suite vum Reportage schwätzen sech an rietsextremistesch-orientéierten Foren radikaliséiert huet, an och do, wou sech dëse Mann Material fir explosiv Enginen ze bauen beschaaft huet.

Der Rei no: éier et zur Interventioun vun de Spezial-Unitéiten nuets de viregte Weekend an engem Wunnquartier bei der Rue des Romains zu Stroossen koum, war e jonke Mann duerch déi beschriwwen Aktivitéiten am Darknet opgefall - de SREL gouf via en auslänneschen Geheimdéngscht informéiert - zanterhier war de Mann, deen eréischt am Januar seng 18 Joer krut am Viséier vun den Enquêteuren - et goufen och Ecoutten duerchgefouert.

Eisen Sourcen no, war de jonke Mann, deen skandinavesch Originnen huet, mä zanter senger Kandheet am Grand-Duché gelieft huet, an der Fuesvakanz net am Land.

D'Dote vum Rietsextremist Tobias Rathjen, deen den 19. Februar zu Hanau 10 onschëlleg Leit, dorënner seng eege Mamm erschoss hat, schéngt d'Police-Interventioun zu Stroossen acceleréiert gehat ze hunn.

De presuméierten Riets-Radikalen huet sech Enn der Fuesvakanz nees op de Wee zréck op Lëtzebuerg gemaach. D'Enquêteuren hunn dunn d'Decisioun geholl, datt den Zougrëff, also d'Perquisitioun, wéi de Parquet d'Police-Aktioun bezeechent, géif an der Nuecht op e Sonndeg gemeet ginn.

Et huet missten séier goen. D'Aktioun war minutiéis geplangt. Eise Sourcen no, waren eng 60 Beamten vu verschiddenen Unitéiten am Asaz. D'Aktioun sollt um Enn tëscht 22 Auer owes a moies 6 Auer daueren.

Den Zougrëff war klassesch. D'cagouléiert Beamten sinn bannent Minutten an d'Eefamilljenhaus eragaangen an hunn de jonke Mann verhaft an ofgefouert.

Noperen, mat deenen eis Ekippen op der Plaz geschwat hunn, soten aus, datt net nëmmen dat cibléiert Haus, mee och d'Gäert an d'Wise ronderëm vu Beamte mat Täscheluuchten duerchsicht goufen - anscheinend wollt ee sécher sinn, datt een d'komplett explosiivt Material och fonnt hat an et net nach Stoppen ronderëm d'Haus goufen.

Nopere soten och aus, datt d'betraffen Strooss wärend Stonnen ofgespaart gi war, an datt op hir Nofro hunn "wat da lass wier", et d'Äntwert vun de Beamte war, datt et sech géif ëm eng Übung handelen.

De jonke Mann, deen duerch seng Aktivitéiten am rietsextreme Milieu, an de Bléck vun der Police komm war, gouf nach de leschten Sonndeg gehéiert an ass zanterhier zu Schraasseg an Untersuchungshaft - offiziell Informatiounen iwwert méiglech Reseauen oder potentiell Cible vum Mann ginn et keng.

Allemol ass et en Dossier, respektiv eng muscléiert Police-Aktioun, déi nach wäert vu sech schwätzen doen, spéizstens wann d'Instruktioun iwwert d'Motivatioune vum Mann bis ofgeschloss ass. Bis dohinner spillt natierlech komplett a ganz d'Présomption d'innocence fir dee betraffene Jonken.