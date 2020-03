308 Joer kéint et nach daueren, fir eng absolut Egalitéit tëscht de Geschlechter ze kréien.

Um Pabeier an an eiser Constitutioun ass d’Gläichstellung vun all de Geschlechter verankert. Ma am Alldag gëtt et awer dacks sexistesch Stereotypen. Fir hei en Ëmdenken hinzekréien, huet de Ministère fir Gläichstellung tëschent Fraen a Männer nei Outil'en virgestallt. Virun allem mat de Kanner a Jugendlecher gëtt den Dialog gesicht.

Déi nei Campagne vum Ministère steet och a Verbindung mam Weltfraendag, deen dëst Joer de Fokus op d'Egalitéit am Secteur vun der Digitalisatioun leet. Ee Secteur, deen nach ëmmer gréisstendeels männlech dominéiert ass. Ma dass Beruffer a „Männlech“ a „Weiblech“ kategoriséiert ginn, ass och e Stereotyp, dee bei de méi jonke Generatioun déif verankert ass.

Dat géing ee virun allem bei de Beruffswënsch vun de Kanner mierken, esou d' Ministesch fir Gläichstellung tëschent Fraen a Männer, d'Taina Bofferding: "Oft kënnt och aus de Gespréicher eraus, dass deen ee Beruff fir si méi fir d'Fraen ass an deen anere méi fir d'Männer. Mä eigentlech sollten d'Beruffer jidderengem zoustoen. Jiddereen, dee Loscht huet, dat ze maachen, soll och d' Chance an d'Méiglechkeet kréien, dat ze maachen."

D’Kanner an d’Jugendlecher stäerken, ouni d’Geschlecht an de Mëttelpunkt vun hiren Entscheedungen ze stellen. Ma den Dialog mat der jonker Generatioun wier fir de Kampf géint geschlechtsspezifesch Rollebiller besonnesch wichteg: "Déi Jonk sinn d'Zukunft an dofir ass et wichteg eben, wann mir wëllen eng egalitär a gerecht Gesellschaft hunn, zesumme mat deene Jonken, da musse mir mat deene Jonke schaffen, ob si lauschteren, mä och ebe mat hinnen diskutéieren, wat d'Gläichstellung betrëfft. Fir dass mer kënnen an enger Gesellschaft liewen, wou d'Interessen am Virdergrond sinn a wou de Mënsch am Virdergrond ass an net d'Geschlecht."

An der neier Campagne vum Ministère goufen dowéinst och nei Hëllefsmëttele virgestallt, dorënner och de Site rockmega.lu an eng Broschür, déi vun der Studentin Heather Kremer ausgeschafft gouf. Mat Illustratioune gëtt erkläert, wat Stereotyppen iwwerhaapt sinn a wat si bewierke kënnen. En Ëmdenken ass kloer néideg, an dat am beschte Fall méi séier, wéi bis ewell.

Offiziellt Schreiwes

«Surmontons les stéréotypes» - Taina Bofferding présente des outils de sensibilisation du ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes (02.02.2020)

Communiqué par: ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes Lors d'une conférence de presse, le 2 mars 2020, la ministre Taina Bofferding a présenté les nouveaux outils et activités du ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes en mettant l'accent sur la remise en question des stéréotypes sexués.

La ministre a souligné l'impact des stéréotypes dans le contexte professionnel et de la vie quotidienne. Il est important pour le ministère d'étudier ce sujet tant sur le plan pratique que théorique. Taina Bofferding a rappelé la coopération avec Dr André Melzer de l'Université du Luxembourg, qui mène des recherches sur les rôles et les stéréotypes liés au genre chez les enfants et les jeunes au Luxembourg. Le ministère coopère également activement avec les classes de l'enseignement fondamental, les lycées et les maisons relais afin d'établir un contact direct avec la jeune génération et pointer les effets des stéréotypes.

L'objectif est de promouvoir une ouverture qui permette à chaque jeune de prendre ses propres décisions professionnelles et quotidiennes sans être limité-e par son sexe.

Le ministère propose plusieurs outils:

• la camionnette MEGA Jumper

• la page thématique www.rockmega.lu

• la brochure «We are equal»[1]

• des vidéos de sensibilisation

Ces vidéos, présentées lors de la conférence de presse, constituent le début d'une série dans laquelle les protagonistes sont confronté-e-s à des stéréotypes et les surmontent. Les vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube[2] du ministère.

«Lëtz go equal in digital»

Taina Bofferding a également esquissé le thème de l'événement du MEGA pour la Journée internationale des droits des femmes. La conférence «Letz go equal in digital», organisée avec WIDE (Women in digital empowerment) le 5 mars 2020, approfondira les perspectives professionnelles pour les femmes et les hommes dans les métiers du numérique. Des responsables de startups présenteront sur le site d'Esch-Belval leurs parcours et convictions pour encourager la mixité dans ces métiers d'avenir.

La journée s'articulera sur deux temps. En matinée, des ateliers vont favoriser les échanges directs entre des lycéen-ne-s et des personnes actives dans le secteur du numérique. En début d'après-midi, une conférence va rassembler des responsables de startups qui présenteront leur projet sous forme de pitchs.

________________________________________

[1] https://mega.public.lu/fr/actualites/2019/10/we-are-equal.html

[2] https://www.youtube.com/channel/UCj6jWUXp870PlqtGP7z2PnQ