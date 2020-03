En Dënschdeg, den 28. Januar 2020 géint 6.45 Auer, hat de Mann d'Buslinn 175 vu Munneref an d'Stad geholl.

Hien huet sech dunn nieft ee mannerjäregt Meedche gesat an huet et am Intimberäich ugepaakt. Persounen, déi de Mann kennen oder wëssen, wou e sech ophält, sollen dat der Police vu Réimech/Munneref mellen ënnert der Nummer +352 244 -77 1000.