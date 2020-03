An der Gemeng Wëntger ass an deene leschte Joren dee gréisste Wandpark aus dem Land entstanen.

E Projet, dee viru 4 Joer lancéiert gouf a wou zanter e puer Méint d'Wandrieder a Betrib sinn.

200 Meter héich ass ee Wandrad a säi Rotor huet en Duerchmiesser vun 131 Meter. Iwwer 3.000 Kilowatt Stroum produzéiert ee Piloun. Grénge Stroum.

32,5 Milliounen Euro kascht deen neie Wandpark mat senge 7 Rieder.

Zanter Enn d'lescht Joer dréie se, déi nei Wandrieder an der Gemeng Wëntger. 7 am Ganzen. Vu September u goufe si installéiert. Jee no Wandstäerkt produzéiere si méi oder manner vill Stroum.

Tëscht 600 a 700 Meter stinn d'Wandrieder vun den Haiser ewech. Eemol am Joer gëtt eng grouss Revisioun vum Wandpark virgeholl. D'Liewensdauer läit bei 25 Joer.

D'Gemeng Wëntger dat sinn am Total 27 Dierfer a ronn 5.000 Awunner. Hir Uertschaft spillt eng Virreiderroll a Saache Produktioun vun erneierbarer Energie. Oder wéi de Minister Claude Turmes dat géif formuléieren: "D'Leit zu Wëntger sinn d'Champione vun der grénger Energie"

PDF: Schreiwes Wandkraaft zu Lëtzebuerg

© Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg © Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg © Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg © Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg © Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg © Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg © Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg © Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

Schreiwes vun der Regierung

De l'électricité verte pour 30.000 habitants – inauguration du plus puissant parc éolien du Luxembourg (03.03.2020)

Communiqué par: ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Dans le cadre d'une conférence de presse, le ministre de l'Énergie, Claude Turmes, a fait le point sur le progrès du développement dans le domaine des éoliennes. Le bourgmestre de Wincrange, Marcel Thommes, a présenté le développement de l'éolien dans la commune de Wincrange et Claude Boever, l'exploitant du parc éolien, a donné des détails sur le nouveau parc éolien à Wincrange, le plus puissant parc éolien du Luxembourg.

1. Le nouveau parc éolien à Wincrange: le plus puissant parc éolien au Luxembourg

Le nouveau parc éolien à Wincrange se compose de 7 éoliennes d'une puissance de 3,3 MW chacune, ce qui fait du parc avec une puissance totale de 23,1 MW le plus puissant parc éolien au Luxembourg. Avec sa capacité de production d'environ 53 GWh par an, ce qui équivaut à environ 20% de l'énergie produite par éoliennes au Luxembourg en 2018 (255 GWh), il pourra alimenter environ 30.000 personnes.

2. L'énergie éolienne: le Luxembourg fait un bond en avant

Dans le domaine de l'éolien, le Luxembourg enregistre une croissance depuis les dix dernières années qui s'est encore accentuée depuis les quatre dernières années:

• L'électricité produite par éoliennes a augmenté de 418% durant la dernière décennie (2008-2018, de 61 à 255 GWh) et fait un véritable saut en avant depuis 2016;

• En 2020, l'électricité produite par éoliennes va atteindre environ 314 GWh, ce qui équivaut à une consommation d'environ 170.000 personnes. Ainsi le Luxembourg dépasse déjà à ce stade son objectif pour l'année 2020 en matière de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne (objectif 2020: 239 GWh);

• Les bons progrès des dernières années ainsi que des multiples projets éoliens en cours d'autorisation mettent le Luxembourg sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs pour les années 2025 et 2030 en matière de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne (objectif 2025: 382 GWh / objectif 2030: 674 GWh).