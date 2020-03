Am Zäitraum 2006-2018 ass zu Lëtzebuerg d'Zuel vu Jonken tëscht 15 an 18 Joer, déi an hirem Liewe Cannabis consomméiert hunn, stabel bliwwen.

Wat déi rezent Consommatioun de leschte Mount ugeet, goung déi bei de Jugendleche vu 15 Joer erof a bei deene vu 17/18 Joer erop: Dat geet aus enger Etüd iwwert d'Consommatioun vun Drogen am Schoulalter ervir, déi ënnert dem Patronage vun der Weltgesondheetsorganistioun gemaach gouf.

D'Gesondheetsministesch Paulette Lenert an den Educatiounsminister Claude Meisch schreiwen dat an hirer Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun den Deputéierte vun déi Lénk Marc Baum an David Wagner.

PDF: Äntwert vum Paulette Lenert a Claude Meisch op eng parlamentaresch Fro vum Marc Baum an David Wagner

D'Consommatioun vun Tubak an Alkohol iwwerdeems war iwwert d'Jore réckleefeg.

Zejoert gouf eng éischt "Youth Survey Luxembourg"-Enquête gemaach; d'Resultater dovu kommen an den nächsten nationale Rapport iwwert d'Situatioun vun der Jugend am Grand-Duché 2020, an deem et ëm d'Wuelbefannen an d'Gesondheet vu Jonken am Land geet. De Ministeren no ass iwwregens virgesinn, déi Jugend-Enquête all 5 Joer ze widderhuelen.

Donnéeën iwwert d'Consommatioun vun Droge wären am "National Drug Report Grand-Duchy of Luxembourg" vun 2018 publizéiert ginn. Deen hat ënnert anerem gewisen, dass tëscht 2006 an 2014 bei Schüler vun 13 bis 18 Joer d'Consommatioun - an hirem Liewen - vu Cannabis, Ecstasy, Opiaten a Kokain erofgoung an déi vun LSD a Medikamenter erop.

D'Ministeren deelen och mat, dass an all de 54 Jugendhaiser uechtert d'Land Personal zur Verfügung steet, wa Jonker Froen zu Drogen hunn, fir si op d'Risiken hinzeweisen. Woubäi vill Facteuren zu enger Drogeconsommatioun oder Ofhängegkeet féiere kéinten. Ënnert anerem d'Entwécklung vu Strukture fir d'Preventioun an d'Fréi-Erkennen an d'Orientatioun bei Spezialiste ginn als am gëeegentsten ugesinn, fir op d'aktuell an zukünfteg Erausfuerderungen ze äntweren. Et wär donieft wichteg, weider Donnéeën ze kréien iwwert den Héichrisikogebrauch bei Jonken. An deem Sënn gëtt et de Moment Gespréicher mat verschiddenen Acteuren aus der nationaler Fuerschung.