An engem Pressecommuniqué huet atHomeFinance de Profil vun de Leit presentéiert, déi 2019 zu Lëtzebuerg eng Wunneng kaaft hunn.

Dobäi gouf sech op d'Zuele vum 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 konzentréiert. Déijéineg, déi zejoert en Immobiliëprêt ugefrot hunn, hunn am Schnëtt iwwer 30 Joer. D'Hallschecht vun allen Demandeuren ass tëscht 30 an 39 Joer al (51%). D'Alterskategorie 40-49 Joer representéiert 23% vun de Prêten a bei deene Jonken tëscht 20 an 29 sinn et 18%.

© atHomeFinance

Nëmmen 28% kommen eleng fir den Objet op, 72% vun hinne sinn entweder bestuet, gepacst oder an enger Bezéiung an deele sech meeschtens d'Käschten.

Mat Bléck op d'Nationalitéite konnt festgehale ginn, dass 19,7% vun allen Demandeure Lëtzebuerger waren, 11,4% Portugisen a 5,1% Italiener. Am grousse Ganze goufe Kandidature vun 81 verschiddenen Nationalitéiten am Joer 2019 gezielt.

Wéi d'Zuele vun atHomeFinance weisen, hätte 64% eeler Logementer kaaft (mat oder ouni Aarbechten), den Neibau ass mat just 28% vertrueden.

© atHomeFinance

An der Moyenne hunn d'Demandeuren e Prêt vu 550.000 Euro ugefrot fir Projeten, déi 615.000 Euro kaschten. Den Duerchschnëttspräis vun engem Appartement louch am Oktober zejoert bei 530.000 Euro, fir en Haus huet ee ronn 860.000 Euro missen op den Dësch leeën.