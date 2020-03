De Gesondheetsministère deelt mat, datt en Donneschdeg een zweete Fall vu Coronavirus zu Lëtzebuerg confirméiert gouf.

Et handelt sech ëm eng Persoun, déi aus dem Norden vun Italien zeréckkoum.

Si gëtt den Ament am CHL behandelt. Hiren Zoustand, esou heescht et am Schreiwes vun der Santé, wier "rassurant".

Et gëtt den Ament nach op d'Resultat vun deem zweeten Test gewaart.



D'Inspection sanitaire ass den Ament am Gaang ze kucken, mat wiem dës Persoun a Kontakt war.

Schreiwes vum Gesondheetsministère

Un 2e cas d'infection COVID-19 au Luxembourg



Communiqué par: Ministère de la Santé La Direction de la santé informe qu'un nouveau cas infecté avec le coronavirus COVID-19 a été diagnostiqué aujourd'hui. Il s'agit d'un résident du Luxembourg qui est rentré d'Italie du Nord.

La personne a été prise en charge au Centre hospitalier de Luxembourg. Son état de santé est rassurant, le résultat du test de confirmation est en attente. L'Inspection sanitaire est en train de mener une enquête permettant de retracer son entourage.

La Direction de la santé continuera à informer le public de manière régulière.

Le public est invité à consulter la FAQ disponible sur le site www.gouvernement.lu/coronavirus pour les renseignements d'ordre général et les gestes de prévention à adopter. Une hotline destinée au grand public fonctionne depuis le 2 mars 2020 sous le numéro 8002 8080.

Le gouvernement tient à rappeler qu'en cas de symptômes d'une infection (toux, fièvre ou problèmes respiratoires), il n'est pas indiqué de se rendre chez le médecin ou aux urgences, mais d'appeler le 8002 8080 ou, en cas d'urgence, le 112. D'autre part, les personnes présentant ces mêmes symptômes devraient s'abstenir de rendre visite à des personnes vulnérables.